Trump fortalece laços com Filipinas antes de viagem à China

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Durante a sua visita às Filipinas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou a oportunidade para consolidar relações de defesa e comércio com a ASEAN e o Quad.

Este movimento estratégico surge numa altura em que as tensões geopolíticas na região do Indo-Pacífico estão em ascensão.

A chegada de Trump a Manila, onde foi recebido com as bandeiras dos Estados Unidos e das Filipinas, marcou o início de uma série de encontros bilaterais que visam fortalecer a colaboração entre as nações. A administração norte-americana procura aprofundar os laços comerciais e de segurança, numa tentativa de contrabalançar a crescente influência de países como a China.

Após a sua estadia nas Filipinas, Trump tem agendado um encontro com autoridades na China, onde se espera que discuta questões económicas e de segurança regional.

Os líderes da ASEAN, que incluem dez países do sudeste asiático, também têm demonstrado interesse em reforçar a cooperação com os Estados Unidos, considerando o impacto da política externa norte-americana na estabilidade regional.

Esta visita é vista como um passo estratégico para a administração Trump, numa região onde a dinâmica de poder está em constante evolução e onde a integração económica e a segurança são prioridades para os países envolvidos.