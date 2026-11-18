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Uma jovem de 20 anos foi assassinada pelo próprio marido no bairro 7 de Setembro, na cidade de Chimoio, província de Manica, após recusar manter relações sexuais.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima — que amamentava um bebé de seis meses — negou o ato por não se sentir preparada. Diante da recusa, o suspeito a agrediu violentamente com uma arma branca e a asfixiou até a morte.

Após cometer o crime, o agressor fugiu do local. Moradores informaram que o indivíduo possuía histórico de violência doméstica e já havia sido detido no mês anterior por agredir a companheira.

A vítima deixa dois filhos menores, de 10 anos e seis meses. A Polícia da República de Moçambique (PRM) em Manica registou o caso e realiza buscas para localizar e capturar o foragido.