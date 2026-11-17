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O ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, de 46 anos, retornou aos gramados em uma partida oficial neste domingo, encerrando um afastamento de 11 anos do futebol profissional.

O retorno ocorreu pelo Ravenna FC, clube da terceira divisão do Campeonato Italiano (Série C), onde o craque também actua como accionista.

Escalado como titular com a camisa número 10 no clássico regional diante do Forlì, pela 14ª rodada da competição, Ronaldinho disputou os primeiros 45 minutos da partida. Durante o tempo em que esteve em campo, participou directamente da jogada que resultou no primeiro gol da equipe, marcado por Giulio Donati aos 36 minutos. Na segunda etapa, Simone Rabbi ampliou aos 58 minutos, selando a vitória do Ravenna por 2 a 0.

Ao ser substituído no intervalo, o vencedor da Bola de Ouro de 2005 deixou o gramado do Estádio Bruno Benelli sob intensa ovação dos torcedores. Em entrevista após a primeira etapa, Ronaldinho celebrou a oportunidade de reviver o ambiente do vestiário e o contacto com o campo, deixando em aberto a chance de fazer novas aparições pela equipe caso seja solicitado pelo presidente do clube.

A última partida oficial disputada pelo campeão mundial havia sido em Setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Além da participação simbólica e desportiva — que inclui o objectivo pessoal de tentar alcançar o 300º gol de sua carreira profissional —, a presença de Ronaldinho integra a estrutura societária do Ravenna em um projecto voltado a impulsionar a visibilidade internacional da equipe italiana.