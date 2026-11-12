Desabamento parcial de prédio deixa pelo menos dois mortos e nove feridos em Nova York

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Um edifício de uso comercial e residencial desabou parcialmente na tarde de quarta-feira (11) no bairro de Flatbush, no Brooklyn, em Nova York, deixando pelo menos dois mortos e nove feridos.

O Corpo de Bombeiros da cidade (FDNY) foi accionado pouco depois das 16h (horário local) para a Bedford Avenue e mobilizou equipes especializadas em resgate técnico após relatos de pessoas presas sob os escombros.

Imagens registadas no local mostram a estrutura lateral do imóvel exposta durante o trabalho de busca e salvamento. As causas do colapso ainda não foram divulgadas e as equipes de emergência permanecem na área para localizar eventuais vítimas adicionais, enquanto as autoridades orientam os motoristas a evitarem a região devido às interdições e aos reflexos no trânsito.