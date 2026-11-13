Destaque Seis mortos em bombardeamento israelita contra unidade hospitalar em Gaza

Seis mortos em bombardeamento israelita contra unidade hospitalar em Gaza


Um ataque aéreo israelense atingiu o Hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, provocando a morte de seis pessoas — entre elas um cirurgião geral e um rapaz de 13 anos — e deixando pelo menos 28 feridos.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o bombardeamento incidiu directamente sobre a ala cirúrgica de uma das principais unidades hospitalares ainda em funcionamento no território, causando severa destruição em enfermarias, blocos operatórios e equipamentos médicos.

Entre as vítimas fatais confirmadas estão o médico-cirurgião Dr. Rizk Abu Shaira e um paciente adolescente. Enquanto o Exército israelense alega que a operação tinha como alvo um comandante do Hamas, os serviços de saúde locais lamentam os graves danos causados às infraestruturas médicas da região.

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