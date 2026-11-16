Colisão entre aviões em Miami deixa dois feridos ligeiros

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Na noite de sábado para domingo, dois aviões colidiram numa via de circulação do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, resultando em dois feridos ligeiros, conforme confirmaram as autoridades norte-americanas.

O incidente ocorreu enquanto o sector aéreo norte-americano ainda se esforçava para recuperar a normalidade após uma falha técnica que paralisou os voos na passada sexta-feira.

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que a colisão se deu cerca das 21h00, hora local, no cruzamento de duas vias de circulação, conhecidas como taxiways. Um Boeing 737 da companhia panamiana Copa Airlines, que realizava o voo CM427 proveniente da Cidade do Panamá, atingiu a ponta da asa esquerda do cargueiro Boeing 767 da UPS, identificado como voo 358, que se preparava para descolar rumo a Bogotá, na Colômbia.

Segundo um comunicado oficial da FAA, os controladores de tráfego aéreo haviam dado instruções claras à tripulação da UPS para ceder passagem ao avião da Copa Airlines, que se dirigia para a porta de embarque com 166 passageiros e seis tripulantes a bordo. Registos áudio das comunicações entre as aeronaves e a torre de controlo confirmam que ocorreu uma falha na execução da manobra em solo. Após a colisão, o piloto da Copa Airlines alertou os controladores sobre o impacto, indicando que a aeronave parecia ter perdido a ponta da asa esquerda. O comandante do cargueiro da UPS admitiu ter ultrapassado o limite devido.

Greg Chin, director de comunicação do Aeroporto Internacional de Miami, revelou que duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local por equipas de emergência médica, não sendo necessário o transporte para um hospital. Tanto a Copa Airlines quanto a UPS asseguraram que todos os restantes ocupantes e tripulantes saíram ilesos e demonstraram total cooperação com o inquérito aberto pela FAA.

Os voos restantes no aeroporto foram redireccionados sem que o incidente tivesse impactado a operação geral do terminal. Embora o acidente tenha ocorrido num período ainda marcado por perturbações significativas nos aeroportos norte-americanos, as autoridades esclareceram que não existe qualquer ligação técnica entre a colisão em Miami e a falha informática da véspera.

Na sexta-feira, a FAA havia decretado uma paralisação nacional de todas as descolagens durante mais de quatro horas, devido a uma sobrecarga de dados em routers e switches do sistema de controlo de tráfego aéreo.

Este problema resultou em inconsistências nos radares e comunicações, levando ao cancelamento de mais de 10.000 voos durante o fim de semana. O administrador da FAA, Bryan Bedford, acredita que a operação aérea nos Estados Unidos estará totalmente restaurada até ao final deste domingo.