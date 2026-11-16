Colisão entre aviões em Miami deixa dois feridos ligeiros

Na noite de sábado para domingo, dois aviões colidiram numa via de circulação do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, resultando em dois feridos ligeiros, conforme confirmaram as autoridades norte-americanas.
O incidente ocorreu enquanto o sector aéreo norte-americano ainda se esforçava para recuperar a normalidade após uma falha técnica que paralisou os voos na passada sexta-feira.
A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que a colisão se deu cerca das 21h00, hora local, no cruzamento de duas vias de circulação, conhecidas como taxiways. Um Boeing 737 da companhia panamiana Copa Airlines, que realizava o voo CM427 proveniente da Cidade do Panamá, atingiu a ponta da asa esquerda do cargueiro Boeing 767 da UPS, identificado como voo 358, que se preparava para descolar rumo a Bogotá, na Colômbia.
Segundo um comunicado oficial da FAA, os controladores de tráfego aéreo haviam dado instruções claras à tripulação da UPS para ceder passagem ao avião da Copa Airlines, que se dirigia para a porta de embarque com 166 passageiros e seis tripulantes a bordo. Registos áudio das comunicações entre as aeronaves e a torre de controlo confirmam que ocorreu uma falha na execução da manobra em solo. Após a colisão, o piloto da Copa Airlines alertou os controladores sobre o impacto, indicando que a aeronave parecia ter perdido a ponta da asa esquerda. O comandante do cargueiro da UPS admitiu ter ultrapassado o limite devido.
Greg Chin, director de comunicação do Aeroporto Internacional de Miami, revelou que duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local por equipas de emergência médica, não sendo necessário o transporte para um hospital. Tanto a Copa Airlines quanto a UPS asseguraram que todos os restantes ocupantes e tripulantes saíram ilesos e demonstraram total cooperação com o inquérito aberto pela FAA.
Os voos restantes no aeroporto foram redireccionados sem que o incidente tivesse impactado a operação geral do terminal. Embora o acidente tenha ocorrido num período ainda marcado por perturbações significativas nos aeroportos norte-americanos, as autoridades esclareceram que não existe qualquer ligação técnica entre a colisão em Miami e a falha informática da véspera.
Na sexta-feira, a FAA havia decretado uma paralisação nacional de todas as descolagens durante mais de quatro horas, devido a uma sobrecarga de dados em routers e switches do sistema de controlo de tráfego aéreo.
Este problema resultou em inconsistências nos radares e comunicações, levando ao cancelamento de mais de 10.000 voos durante o fim de semana. O administrador da FAA, Bryan Bedford, acredita que a operação aérea nos Estados Unidos estará totalmente restaurada até ao final deste domingo.