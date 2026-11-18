O Ferroviário de Maputo anunciou, recentemente, a contratação de duas jogadoras para fortalecer a sua equipa na busca da qualificação para a fase final da Liga Africana de Basquetebol.
Este importante torneio, que integra a etapa da Zona VI, terá lugar de 23 a 27 de Novembro em Luanda, Angola.
As novas aquisições são a norte-americana Sara Nicole Dickey e a angolana Italle Lucas, ambas com vasta experiência internacional no mundo do basquetebol. A chegada dessas atletas promete enriquecer a formação do Ferroviário, que conta com um histórico de sucessos na competição.
O clube já conquistou três títulos africanos, em 2018, 2019 e 2024, e foi vice-campeão em 2025. Com estas contratações, o Ferroviário de Maputo pretende reforçar a sua estratégia competitiva e voltar a destacar-se no cenário do basquetebol continental.