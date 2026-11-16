David Walliams investigado por delitos sexuais após denúncias de grooming

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A Polícia Metropolitana de Londres anunciou que está a investigar o actor e autor de literatura infantil David Walliams por alegados “crimes sexuais graves”. A investigação surge na sequência de denúncias relacionadas com o uso da sua fama para aliciar jovens.

Segundo um comunicado da polícia, foram recebidas várias queixas de abusos ocorridos no passado, motivadas por uma investigação conjunta da ITV News e do jornal The Guardian, divulgada na terça-feira anterior. A Polícia Metropolitana esclareceu que está a averiguar alegações que diferem das que foram reportadas pela imprensa, embora procure naquelas reportagens indícios de outros potenciais crimes.

A investigação da ITV News e do The Guardian reuniu testemunhos de 30 indivíduos que relataram experiências pessoais ou comportamentos que observaram, todos relacionados com o antigo jurado do programa “Britain’s Got Talent”. David Walliams negou veementemente as acusações.

Entre as denunciantes, destacam-se duas mulheres, actualmente com cerca de 30 anos, que afirmam ter conhecido Walliams aos 15 anos e que alegam ter sido vítimas de um processo de aliciamento sexual (‘grooming’), cujas repercussões ainda sentem quase duas décadas após os incidentes. Outras mulheres, incluindo jovens modelos e admiradoras, relataram ter recebido “mensagens inesperadas” do comediante através das redes sociais.

Walliams, de 55 anos, é também acusado de ter abusado da sua posição para procurar relacionamentos com mulheres associadas ao programa “Britain’s Got Talent” e à editora HarperCollins, que publica os seus livros infantis. Segundo o The Guardian, os jornalistas analisaram comunicações e documentos da época para sustentar as denúncias, que se estendem ao longo da carreira do comediante, desde o sucesso da série “Little Britain”.

As acusações só puderam ser tornadas públicas após um tribunal britânico ter rejeitado uma tentativa de David Walliams de impedir a sua divulgação. Na correspondência enviada aos jornalistas do The Guardian e da ITV News, Walliams rejeitou as acusações, admitindo, no entanto, que por vezes se comportou de forma irreflectida em relações sexuais ocasionais.

“Não sou um predador sexual. Não violei a lei, mas estou devastado por algumas das mulheres que conheci há 10 ou 20 anos expressarem agora mágoa ou indignação em relação a mim,” escreveu o ator. Walliams negou igualmente ter abusado da sua posição de poder, bem como as acusações de assédio sexual e comportamento inadequado no ambiente de trabalho.

Em dezembro de 2025, a HarperCollins anunciou a suspensão da publicação de novos livros de David Walliams, um dos seus autores de maior sucesso, após as alegações de assédio sexual. Em setembro deste ano, a editora confirmou o rompimento total com o escritor.

David Walliams já havia estado envolvido numa controvérsia em 2022, o que resultou na sua saída do júri de “Britain’s Got Talent” após a divulgação de comentários pejorativos sobre uma concorrente, proferidos em 2020. O comediante, conhecido pela série de comédia da BBC “Little Britain” e pela sua longa participação no programa de talentos, é um dos autores de literatura infantil mais bem-sucedidos, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos.

Desde que o caso ganhou destaque, David Walliams não se manifestou publicamente. A polícia, por sua vez, encorajou possíveis vítimas a contactarem as autoridades. “Sabemos que denunciar casos desta natureza pode ser algo intimidante, mas os agentes especializados da polícia estão disponíveis para oferecer apoio e orientação durante todo o processo”, afirmou o superintendente da investigação, Mike Cagney.