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O antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane afirmou que saiu relativamente satisfeito da primeira sessão do seu julgamento no Tribunal Supremo, em Maputo, apesar de denunciar alegadas irregularidades na condução do processo pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em declarações à imprensa após a audiência, o político destacou como vitória a decisão do tribunal de manter na sua equipa um defensor que não é advogado de profissão, contrariando um pedido de afastamento feito pelo Ministério Público. Segundo Mondlane, a lei garante ao arguido o direito de escolher alguém de sua confiança para assegurar a ampla defesa.

A principal crítica do arguido recai sobre supostas falhas formais na peça acusatória. Mondlane alega que o documento inicialmente recebido na PGR difere da versão disponibilizada posteriormente pelo Tribunal Supremo, sustentando que a cópia original continha apenas a assinatura de um escriturário, sem a rubrica do magistrado responsável. Além disso, acusou a Procuradoria de reter os autos por cerca de 130 dias, o que teria inviabilizado o pedido de audiência preliminar e justificado, na sua visão, a nulidade imediata da acusação.

O julgamento será retomado hoje (18), às 10h00, com a leitura da peça de contestação da defesa, composta por cerca de 250 páginas para rebater os 101 artigos da acusação do Ministério Público.

Mondlane acusou a acusação de tentar barrar a leitura integral do documento em plenário após ter apresentado as suas alegações, mas garantiu estar técnica e psicologicamente preparado para enfrentar qualquer desfecho judicial.