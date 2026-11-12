Ex-presidente do Supremo da Bolívia suspeito de fugir para o Brasil perde o cargo

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Em meio a uma crise institucional na Bolívia, a juíza Mirian Rosell foi habilitada para assumir o assento de magistrada titular do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) pelo departamento de Santa Cruz.

Ela ocupa definitivamente a vaga deixada por Rómer Saucedo, ex-presidente da Corte que perdeu o cargo após não se apresentar dentro do prazo estipulado pelo tribunal e fugir do país depois de ter a prisão decretada pelo Ministério Público boliviano.

Saucedo é acusado pelo procurador-geral interino do Estado, José Armando Urioste, de ter fugido para o Brasil sem deixar registos migratórios oficiais. O ex-magistrado anunciou nas redes sociais no dia 4 de Novembro que havia deixado a Bolívia com a família, um dia após a emissão de um mandado de prisão sob investigações de corrupção, tráfico de substâncias controladas e suposto elo com a facção brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com a vacância definitiva confirmada, o plenário da Corte — actualmente presidido interinamente pela decana Rosmery Ruiz — deverá eleger uma nova liderança ou antecipar a posse do juiz Carlos Ortega, originalmente prevista para Janeiro de 2027.