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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou as dificuldades enfrentadas pelas tropas de Kiev, causando preocupações sobre as “perturbações significativas” no serviço Starshield, uma plataforma de satélite desenvolvida pela Starlink, pertencente a Elon Musk, voltada para a aplicação militar.

As declarações do presidente foram precipitadas pelas informações fornecidas pelo ministro da Defesa e pelas Forças Armadas ucranianas. Zelensky revelou que as tropas têm enfrentado há vários dias restrições na operatividade do Starshield tanto ao longo da linha da frente como nas áreas temporariamente ocupadas.

“Mais concretamente, estão a ser impostas restrições sistemáticas de velocidade ao Starshield”, lamentou Zelensky em uma mensagem divulgada nas redes sociais. Para o líder ucraniano, estas limitações não resultam de erros pontuais, mas sim de uma estratégia sistemática que compromete a capacidade de resposta das forças armadas.

Esta situação tem dificultado ainda mais a luta contra a ofensiva militar russa. Como enfatizou Zelensky, “isto significa, acima de tudo, uma complicação significativa na intercepção de drones russos a jato.” O presidente informou que ataques de drones têm ocorrido com sucesso, dado que os sistemas ucranianos se mostraram “incapazes de interceptar a tempo”.

“Infelizmente, isto está a ajudar os russos a matar mais ucranianos e a realizar ataques mais precisos contra a Ucrânia”, afirmou Zelensky, sublinhando que estão a ser investigadas todas as circunstâncias em colaboração com a parte americana.