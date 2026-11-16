Ataques em Gauteng e KwaZulu-Natal deixam 17 mortos na África do Sul

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Pelo menos 17 pessoas perderam a vida no último domingo em dois ataques distintos nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal, na África do Sul.

Por volta das 23h00, a polícia foi alertada sobre um tiroteio no bairro precário de Jeffsville, situado em Atteridgeville, a oeste de Pretória. No local, foram encontrados os corpos de nove indivíduos, entre os quais se contam seis homens e três mulheres.

Os investigadores da Unidade de Crimes Graves e Violentos de Gauteng iniciaram uma investigação para determinar as causas do ataque. Um porta-voz da polícia apelou a qualquer pessoa que possua informações relevantes para que se dirija à esquadra policial mais próxima ou forme contacto através da linha de denúncias.

Em resposta ao sucedido, o Comandante-Geral da Polícia da África do Sul, General Fannie Masemola, e o Comandante Provincial de Gauteng, Tenente-General Tommy Mthombeni, visitaram o cenário do crime para se informarem sobre o trágico acontecimento.

Simultaneamente, a polícia de KwaZulu-Natal revelou que se encontra à procura dos responsáveis pelo homicídio a tiro de oito homens em Sweetwaters, nos arredores de Pietermaritzburg, também no domingo à noite. Segundo as autoridades, as vítimas foram mortas no interior de um veículo numa estrada na região de Mabane. Tal como no primeiro ataque, as motivações permanecem desconhecidas.

O clima de insegurança e violência continua a suscitar preocupações nas comunidades sul-africanas, aprofundando um sentimento de vulnerabilidade entre os cidadãos.