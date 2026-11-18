Mambas triunfam sobre a Etiópia e seguem fortes na corrida para a...

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A selecção nacional de futebol de Moçambique, conhecida como os Mambas, conquistou uma vitória importante ao derrotar a Etiópia por 1-0 no Estádio Bahir Dar.

Este resultado mantém a equipa na segunda posição do Grupo J de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN 2027), com um total de sete pontos.

O único golo da partida foi marcado por Stanley Ratifo aos 38 minutos, após uma assistência de Geny Catamo, jogador do Sporting. Este triunfo representa uma vingança para os Mambas, que haviam sofrido uma derrota pelo mesmo resultado na passada sexta-feira, em Maputo.

Com esta vitória, Moçambique ascende à segunda posição do grupo, com uma diferença de três pontos em relação ao líder, Senegal. A selecção nacional continua a sua trajectória rumo à qualificação para o prestigioso torneio continental.