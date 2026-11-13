MP do Paraguai realiza buscas na residência presidencial após prisão de Santiago Peña

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O Ministério Público do Paraguai realizou uma nova operação de busca e apreensão na residência presidencial em Assunção, no âmbito das investigações sobre o colapso do Ueno Bank.

A falência da instituição financeira digital deixou cerca de três milhões de clientes — aproximadamente metade da população paraguaia — sem acesso aos seus depósitos, desencadeando uma grave crise política que resultou no impeachment e na prisão preventiva do ex-presidente Santiago Peña.

Segundo os procuradores, Peña é investigado pelos crimes de lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, como autor.O ex-mandatário é suspeito de ter utilizado sua influência política e recursos públicos para beneficiar o banco, do qual foi accionista até 2025 como integrante do grupo controlador.Segundo estimativas apresentadas pelo Ministério Público, caso seja condenado pelos delitos imputados, o ex-presidente pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.

As diligências desta quinta-feira também resultaram na prisão do superintendente de bancos do Banco Central do Paraguai (BCP), Holger Insfrán, suspeito de omissão na fiscalização do sistema financeiro.

Além dele, o executivo César Manuel Astigarraga, apontado como principal colaborador do ex-CEO do Ueno Bank, Miguel Vázquez, apresentou-se às autoridades pela manhã e foi detido.Com as novas capturas, já chegam a dez os dirigentes da instituição financeira presos em duas frentes paralelas de investigação, lista que inclui o próprio Vázquez e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo.