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Colisão em cadeia na Bulgária deixa 11 mortos e 50 feridos em rodovia tomada por denso nevoeiro


Pelo menos 11 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um grave engavetamento envolvendo dezenas de veículos na rodovia A1, no leste da Bulgária. 

Imagens captadas por drone mostram carros e caminhões destruídos e capotados ao longo das seis faixas da via, que conecta a capital Sófia à cidade de Burgas, mobilizando equipes de resgate, bombeiros e ambulâncias na região.

Segundo o secretário-geral do Ministério do Interior búlgaro, Lyubomir Nikolov, a forte neblina no local foi o factor determinante para o acidente. As investigações preliminares apontam que a reacção em cadeia começou com a colisão entre um autocarro e um camião na pista no sentido a Burgas.

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