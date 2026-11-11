Colisão em cadeia na Bulgária deixa 11 mortos e 50 feridos em rodovia tomada por denso nevoeiro

Pelo menos 11 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um grave engavetamento envolvendo dezenas de veículos na rodovia A1, no leste da Bulgária.
Imagens captadas por drone mostram carros e caminhões destruídos e capotados ao longo das seis faixas da via, que conecta a capital Sófia à cidade de Burgas, mobilizando equipes de resgate, bombeiros e ambulâncias na região.
Segundo o secretário-geral do Ministério do Interior búlgaro, Lyubomir Nikolov, a forte neblina no local foi o factor determinante para o acidente. As investigações preliminares apontam que a reacção em cadeia começou com a colisão entre um autocarro e um camião na pista no sentido a Burgas.