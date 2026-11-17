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José Maria Neves celebrou a sua reeleição como Presidente de Cabo Verde, a qual considerou uma “grande vitória”, durante uma declaração proferida na sede de campanha, localizada na cidade da Praia. O candidato eleito foi recebido em festa por dezenas de apoiantes que se juntaram para festejar o resultado.

Neves obteve cerca de 64% dos votos, conquistando assim uma vitória significativa em relação a outros cinco candidatos. No seu discurso, o reeleito Presidente reiterou a necessidade de unir todos os cabo-verdianos, tanto nas ilhas como na diáspora, bem como “todos aqueles que escolheram Cabo Verde como o seu lar”.

O chefe de Estado afirmou o seu compromisso com as “liberdades, a democracia e o Estado de direito”, prometendo ainda inspirar um crescimento inclusivo e sustentável, que se traduza em melhorias nos salários e nas condições de vida das famílias cabo-verdianas.

A nível internacional, Neves reafirmou a sua determinação em promover a imagem de Cabo Verde como um “país de paz” e defendeu a dignidade humana como um pilar essencial da sua governação.

Apesar do clima festivo, o Presidente reconheceu a elevada taxa de abstenção, que foi de 68%, com mais de dois terços dos eleitores a não participarem na votação. Neves sugeriu um estudo sobre as razões deste fenómeno, mencionando a emigração e a mobilidade entre ilhas como factores que contribuem para a diminuição da participação eleitoral. Propôs ainda a implementação do voto electrónico como uma medida para aumentar a participação dos cabo-verdianos nas eleições.

Com 97,6% das mesas de voto apuradas, José Maria Neves contabilizava 63,8% dos votos, um resultado consideravelmente superior ao de Joana Rosa, que obteve 39.843 votos.

Aos 66 anos, Neves, que tem um percurso político marcante como autarca, deputado e primeiro-ministro, foi reeleito para um segundo mandato. Os resultados corroboram a tendência verificada na história eleitoral do país, onde todos os presidentes eleitos por sufrágio universal que buscaram um segundo mandato foram, até ao momento, reeleitos.

As eleições contaram com cerca de 419.400 eleitores inscritos, mas a abstenção superou os 52% registados nas presidenciais anteriores, em 2021.