Surto de Ébola na RDCongo ultrapassa 11 mil casos e 5.387 mortes

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O surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) ultrapassou a marca de 11 mil casos, acumulando 11.042 infecções e 5.387 mortes — o que representa uma letalidade de quase 50% e o consolida como a epidemia mais mortal já registada no país.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 2.990 pacientes se recuperaram, 651 seguem hospitalizados ou isolados, e o rastreamento de contactos atinge 79,7%. As províncias orientais de Ituri e Kivu do Norte continuam sendo os epicentros da crise, concentrando a grande maioria dos novos diagnósticos.

A contenção do vírus tem sido dificultada por conflitos armados, infraestrutura precária e ataques a profissionais de saúde movidos por desinformação comunitária. O surto é causado pela estirpe Bundibugyo, para a qual não há vacina específica aprovada; contudo, autoridades utilizam emergencialmente a vacina Ervebo e acompanham testes de novos imunizantes liderados pela OMS.

A epidemia, que já é a segunda maior da história global da doença, expandiu-se internacionalmente com casos confirmados ou importados em países como Uganda, Quénia, Nigéria e França, além de evacuações médicas para a Europa.