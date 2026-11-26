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O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, revelou que Moçambique necessita de um financiamento anual de pelo menos 17 mil milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento do País.

A declaração foi feita durante a abertura do Fórum sobre Financiamento ao Desenvolvimento de Moçambique, realizado na capital.

Durante o seu discurso, Valá destacou cinco programas prioritários para o período de 2027 a 2029. O primeiro programa mencionado é o de Energia, que o governante considera essencial para a industrialização do País. Neste contexto, foi enfatizada a importância da construção da hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, que se tornará o segundo maior centro hidroeléctrico, após a represa de Cahora Bassa.

Os outros programas delineados incluem os corredores resilientes, que englobam a reabilitação da Estrada Nacional Número 1, estimada em 2,4 mil milhões de dólares, bem como a linha ferroviária Norte-Sul com um total de 3.808 quilómetros, com um investimento de 2,5 milhões. O terceiro foco será no Regadio e Agro-indústria do Sul, enquanto o quarto programa aponta para a Industrialização e Crédito Produtivo. O último programa referido pelo ministro é o relacionado com o Capital Humano e Digitalização.

O evento proporcionou um espaço para discutir mecanismos de mobilização de recursos que visem acelerar o desenvolvimento nacional. Rômulo Cunha Corrêa, representante do Banco Africano de Desenvolvimento, explicou que a proposta é utilizar a alocação de 200 milhões de dólares destinada a Moçambique nos próximos três anos para catalisar mais investimentos.

O fórum contou com a participação de membros do Governo, bem como representantes de instituições financeiras e parceiros, que apresentaram os seus planos de financiamento para o desenvolvimento do País.