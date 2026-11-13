Moçambique arrecada 88 milhões de dólares com gás natural em 2025

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O Estado moçambicano arrecadou, no ano de 2025, um total de 88,13 milhões de dólares resultantes da exploração do gás natural da bacia do Rovuma. Com este montante, o total acumulado desde 2022 ascende a 252,82 milhões de dólares.

A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, durante a apresentação do relatório anual das receitas provenientes da exploração de gás na Assembleia da República.

No entanto, este valor representa uma diminuição de 2,6% em comparação com o ano anterior, 2024. Excluindo o bónus de produção, observou-se um crescimento de aproximadamente 3%.

O ministro destacou que a concentração dos pagamentos registados em Dezembro de 2025 deve-se à aprovação tardia dos instrumentos fundamentais ao funcionamento do Fundo Soberano. Entre estes, destacam-se a política de investimento e o acordo de gestão estabelecido entre o Ministério das Finanças e o Banco de Moçambique.

No que tange à rentabilização dos recursos, Inocêncio Impissa referiu que os depósitos de curto prazo feitos em três instituições financeiras internacionais geraram cerca de 210 mil dólares em aproximadamente 20 dias, entre 10 e 30 de Dezembro de 2025.

Relativamente a 2026, o Banco de Moçambique iniciará a aplicação dos recursos em instrumentos de investimento previstos na política do Fundo. O Governo está a proceder com a contratação de auditores externos e de um perito independente para certificar as projecções das receitas de gás natural, assim como para preparar uma actualização das projecções de longo prazo.

Segundo o ministro, espera-se que as receitas aumentem à medida que novos projectos, como Coral Norte, Mozambique LNG e Rovuma LNG, entrem em produção, permitindo também a recuperação dos custos dos investimentos iniciais.

Impissa reafirmou a determinação do Executivo em garantir a transparência na gestão do Fundo Soberano, frisando que as receitas advindas da exploração do gás natural devem ser administradas de forma a beneficiar presentes e futuras gerações de moçambicanos.