A inundação de uma mina ilegal de ouro na Indonésia provocou a morte de pelo menos nove trabalhadores e deixou outros 17 presos no subsolo — segundo actualizações recentes das equipes de socorro, após um balanço inicial que apontava 26 mineiros encurralados.
O acidente ocorreu na última segunda-feira (23), quando fortes chuvas fizeram transbordar um rio próximo à jazida na região montanhosa de Nanggung/Pongkor, no distrito de Bogor, província de Java Ocidental, a cerca de 60 quilómetros ao sul de Jacarta.Outros 11 garimpeiros conseguiram escapar enquanto a água invadia o poço.
As operações de busca, coordenadas pela Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) com apoio de autoridades locais e bombeamento contínuo de água, concentram-se em uma escavação clandestina com cerca de 100 metros de profundidade.
Segundo a chefia do Escritório de Busca e Resgate de Jacarta, os trabalhos avançam com extrema dificuldade devido à profundidade do poço, ao acesso estreito, ao terreno escorregadio e à pouca iluminação.A mineradora estatal Antam, que opera concessões legais na mesma região, esclareceu que o local atingido funcionava de forma não autorizada.