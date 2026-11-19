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A Primeira-Ministra de Moçambique, Benvinda Levi, destacou a importância da melhoria das condições de abastecimento de água e saneamento como um pilar essencial para o desenvolvimento do país.

Esta declaração foi feita na abertura da II Conferência Nacional de Saneamento, que teve lugar hoje na cidade de Maputo, sob o lema “Promovendo a Responsabilidade Multi-sectorial do Saneamento”.

Durante o seu discurso, a Primeira-Ministra sublinhou que a responsabilidade pela promoção de melhores condições de vida e saúde deve ser um compromisso partilhado entre todos os moçambicanos. “Os resultados alcançados mostram que estamos a avançar. Construímos e reabilitámos cerca de 800 sistemas de abastecimento de água nas cidades, vilas e zonas rurais. Abrimos mais de 14 mil novas fontes de água e estabelecemos mais de 390 mil novas ligações domiciliárias”, anunciou Levi.

No que diz respeito ao saneamento do meio, a Primeira-Ministra destacou a reabilitação de cerca de 12 quilómetros de valas de drenagem e a construção de uma bacia de retenção na cidade da Beira. Mencionou, igualmente, a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Infulene, em Maputo, e a extensão de 29 quilómetros da rede de esgotos em Quelimane.

Como resultado dessas acções, o acesso aos serviços básicos de saneamento aumentou de 25,9% para 38,6% entre 2014 e 2024. A conferência visa reforçar a intervenção multi-sectorial no sector de saneamento, promovendo um ambiente mais saudável para todos os cidadãos.