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Pelo menos 30 pessoas morreram — segundo a actualização mais recente do Ministério da Saúde e População do Egito, após um balanço inicial de 21 vítimas fatais — e outras 15 ficaram feridas na sequência do tombamento e explosão de um caminhão-tanque carregado de combustível na quarta-feira (25), na província de Gizé, região metropolitana do Cairo.

O acidente ocorreu nas proximidades do Túnel Dez, no distrito residencial de Al-Warraq, junto ao anel viário que interliga as províncias do Cairo, Gizé e Qalyubia, depois de o veículo sair da pista, tombar e incendiar-se numa zona densamente povoada, atingindo também outros automóveis.

Para o resgate e atendimento de emergência, foram mobilizadas 39 ambulâncias, que transportaram os feridos para os hospitais Zayed Specialised, Imbaba General e Warraq Central.

O ministro da Saúde, Khaled Abdel Ghaffar, determinou nível máximo de prontidão nas unidades hospitalares da região e alertou que o balanço de vítimas ainda é preliminar, enquanto o primeiro-ministro Mostafa Madbouly ordenou que o Estado custeie integralmente os tratamentos médicos dos sobreviventes.