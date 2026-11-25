Seguir MMO Notícias no Google



Foi instituída, recentemente, uma Comissão Sectorial de Ética no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), liderada por Beatriz Macuácua, que assume a presidência do órgão. Fernando Bonde ocupa a posição de primeiro vogal, enquanto Achia Bobina desempenha as funções de segunda vogal.

A comissão tem por principais responsabilidades a promoção e a divulgação dos princípios e deveres éticos dos servidores públicos, bem como a recepção e o encaminhamento de denúncias de actos de improbidade pública à Comissão Central de Ética Pública. Durante a cerimónia de apresentação da comissão, Dino Foi, PCA do FNDS, enfatizou o papel crucial da ética no desempenho das funções dos colaboradores, sublinhando que a gestão de recursos, oriundos do Orçamento do Estado e de parceiros externos, exige uma conduta ética rigorosa.

Segundo ele, a ética deve estar presente em todas as dimensões da vida dos funcionários, tanto no ambiente profissional como em seu comportamento como cidadãos.

O PCA manifestou a sua expectativa de que a nova Comissão contribua para reforçar a credibilidade e a reputação institucional do FNDS, tendo em conta a relevância da instituição no panorama nacional. Dino Foi mostrou-se também disponível para acolher recomendações da Comissão, caso cometa alguma falha no cumprimento dos princípios éticos. “Esta Comissão deve contribuir para a construção da nossa boa reputação. Estou igualmente disponível, enquanto PCA, para acolher as suas recomendações se eventualmente me desviar dos princípios éticos”, afirmou, reconhecendo que, mesmo com a sua exposição pública, pode incorrer em erros ou ser induzido em equívoco por outros colaboradores.

A criação das Comissões Sectoriais de Ética encontra-se enquadrada na Lei n.º 12/2024, de 18 de Junho, a qual estabelece normas sobre integridade e conflitos de interesses no sector público.

O artigo 51.º do referido diploma determina a necessidade da existência destes órgãos nos organismos do Estado, institutos e empresas públicas ou de capitais públicos, sob a coordenação da Comissão Central de Ética Pública.