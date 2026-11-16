Moçambique fecha acordo de 500 milhões com Fundo de Abu Dhabi durante visita aos Emirados

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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, anunciou a assinatura de um significativo acordo de cooperação com o Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi, durante a sua recente visita aos Emirados Árabes Unidos.

Este acordo estabelece um empréstimo de 500 milhões de dólares norte-americanos, que deverá impulsionar diversos sectores da economia moçambicana.

No balanço da sua visita, Chapo detalhou que o acordo abrange investimentos nas áreas de turismo, energia, exploração espacial, transportes ferroviários e desenvolvimento de projectos de energia solar. O Chefe de Estado realçou a importância deste instrumento como um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável do país.

Em termos empresariais, o Presidente referiu-se à realização de um fórum de negócios que contou com a participação de várias empresas de Abu Dhabi. Durante o evento, foram expressas intenções de investimento em Moçambique, complementadas por encontros bilaterais com empresários que demonstraram interesse em explorar oportunidades nos sectores estratégicos da economia nacional.

Ainda na sua intervenção, Daniel Chapo fez um convite aos empresários dos Emirados Árabes Unidos para participarem na Conferência Internacional sobre Investimentos em Moçambique, agendada para os dias 9 e 10 de Dezembro de 2026, em Maputo. O evento visa aprofundar o conhecimento sobre o ambiente de negócios nacional e fomentar parcerias entre os sectores público e privado.

O Presidente garantiu que o Governo se compromete a acompanhar atentamente a implementação dos entendimentos alcançados, de forma a assegurar que os compromissos gerem investimentos produtivos, criem empregos e valorizem as potencialidades do país, com especial ênfase na juventude, nas mulheres e nas pessoas com deficiência.