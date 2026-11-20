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Moçambique produziu 154.453 toneladas de carne de frango, revelando um défice de aproximadamente 70.544 toneladas quando comparado com a necessidade de consumo, estimada em 224.997 toneladas.

Esta informação foi divulgada pelo Secretário de Estado da Terra e Ambiente, Gustavo Dgedge, durante a abertura do 3.º Fórum sobre o Futuro da Avicultura na SADC, que decorre em Maputo sob o lema “Liderado por Jovens, Impulsionado pela Tecnologia e Preparado para o Comércio”.

No evento, Dgedge expressou a esperança de que, por meio do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP), seja possível construir um sector avícola que se destaque pela produtividade, competitividade e resiliência, capaz de suprir as necessidades alimentares da população e contribuir para o desenvolvimento económico do país.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA III) traça uma meta de alcançar 260.219 toneladas de produção de carne de frango até 2031 e 372.543 toneladas até 2036.

Referente ao sector de produção de ovos, o Secretário de Estado indicou que o país tem uma produção aproximada de 30,4 milhões de dúzias, enquanto o consumo é estimado em 38,9 milhões de dúzias, resultando num défice de cerca de 8,6 milhões de dúzias.