Moçambique vê aumento de 12% em empresas com certificação de qualidade

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Moçambique registou um notável crescimento no número de empresas com certificação de qualidade, que subiu de 232, em Outubro de 2022, para 272 actualmente. Este aumento de 40 empresas representa uma variação de aproximadamente 12,24%.

A informação foi divulgada pela Secretária Permanente do Ministério da Indústria e Comércio, Custódia Paunde, na cerimónia de abertura da Semana da Qualidade, realizada hoje em Maputo. O evento destacou-se não apenas pelo crescimento do número de empresas certificadas, mas também pela entrega de certificados a 40 novas entidades, demonstrando um impulso na promoção de padrões de qualidade no sector empresarial.

Na sua intervenção, Custódia Paunde enfatizou a importância do cumprimento dos requisitos de qualidade, sublinhando que este aspecto se tornou imprescindível para as empresas que aspiram a manter-se competitivas e a responder adequadamente às exigências do mercado.

A dirigente considerou que a crescente adesão à certificação evidencia uma mudança significativa na percepção do empresariado nacional em relação à qualidade, tornando-a uma condição fundamental para o desenvolvimento da actividade económica em Moçambique.

A Semana da Qualidade, que se prolongará por vários dias, promete ser um espaço de reflexão e partilha de boas práticas em torno da qualidade, reforçando o compromisso do país em promover um ambiente de negócios mais robusto e eficiente.