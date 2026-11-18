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O Grupo Mitrelli, liderado pelo empresário israelita Haim Taib, anunciou um investimento de aproximadamente 40 milhões de dólares norte-americanos na infraestrutura do Porto de Nacala, situado na província de Nampula.

Este investimento representa um esforço significativo para consolidar a presença do grupo em Moçambique e ampliar as suas actividades em sectores estratégicos, incluindo energia, educação, saúde e agricultura.

A intenção de investimento foi comunicada na segunda-feira, em Maputo, durante uma audiência com o Presidente da República, Daniel Chapo. Esta reunião insere-se na iniciativa do Governo moçambicano de fomentar o diálogo com investidores internacionais interessados em desenvolver sectores cruciais para a economia nacional.

Haim Taib sublinhou a relevância do Porto de Nacala para o crescimento económico do país e a expansão das actividades empresariais. “Pretendemos inaugurar este terminal em meados de Dezembro e planificamos continuar a investir em diversas áreas, incluindo a educação, saúde e agricultura, com o intuito de criar oportunidades de emprego para os jovens”, declarou Taib.

O empresário revelou que a estratégia de expansão do Grupo Mitrelli abrange investimentos em diferentes sectores, com especial ênfase na geração de empregos e no desenvolvimento de serviços essenciais. As futuras intervenções estarão alinhadas com as prioridades governamentais de Moçambique.

A escolha do Porto de Nacala para este investimento surge numa fase em que Moçambique visa fortalecer as suas infraestruturas logísticas e aumentar a capacidade de atracção de investimentos. Os corredores de desenvolvimento desempenham um papel importante na dinamização das actividades económicas, promovendo o comércio e facilitando o acesso a mercados regionais.

Além disso, Haim Taib destacou a experiência do grupo em projectos implementados em vários países africanos, como Angola, Costa do Marfim e Senegal, e manifestou a disposição de intensificar a colaboração com Moçambique em conjunto com o Governo e o sector privado.

O Grupo Mitrelli é uma entidade empresarial internacional que se dedica ao desenvolvimento e implementação de projectos nas áreas das infraestruturas, serviços públicos e desenvolvimento socioeconómico, estabelecendo parcerias com governos e instituições em diferentes países africanos.

Numa audiência separada, o Presidente da República recebeu também representantes do Grupo Huatong, outro conglomerado internacional em busca de oportunidades de investimento em Moçambique, actuando em sectores relevantes como energia, electricidade, petróleo e gás, e indústria do alumínio.

As duas audiências fazem parte da estratégia do Chefe do Estado para reforçar o diálogo com investidores internacionais e mobilizar capital para sectores prioritários, contribuindo assim para o crescimento económico e desenvolvimento social do país.