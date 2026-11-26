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A Montepuez Ruby Mining (MRM), em operação no posto administrativo de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado, anunciou a distribuição de 6 milhões de meticais para apoiar 750 famílias de agricultores locais.

Esta iniciativa, que faz parte do programa de responsabilidade social da empresa, visa aumentar a capacidade produtiva das famílias beneficiárias e contribuir para a melhoria da segurança alimentar nas comunidades envolvidas.

Durante uma cerimónia realizada na comunidade de Wikhupuri, foram entregues 31 500 quilogramas de kits de insumos agrícolas, incluindo sementes melhoradas, fertilizantes e pesticidas. Cada uma das 750 famílias recebeu um kit que contém 15 quilogramas de sementes melhoradas, distribuídas em quantidades específicas entre amendoim, milho, sésamo e feijão-guandu, assim como 25 quilogramas de fertilizante e um litro de pesticida. Este apoio destina-se a facilitar as actividades agrícolas na época de cultivo de 2026/2027.

As comunidades beneficiárias incluem Namanhumbir, Nanune, Nsembia, Nsewe, Mpene, Wikhupuri, Nanhupo-A, Nanhupo-B e Chimoio. A iniciativa reflete o compromisso da MRM com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida dos agricultores na região.

A MRM é maioritariamente detida pela britânica Gemfields (75%) e pela moçambicana Mwiriti Limitada (25%). Desde a aquisição da Gemfields em fevereiro de 2012, a mina acumulou receitas superiores a 1,172 mil milhões de dólares, contribuindo com 285,5 milhões de dólares ao Estado moçambicano através de impostos e outras contribuições económicas.