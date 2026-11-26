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O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) disponibilizou, um cheque no valor de 1,5 milhões de meticais ao Ministério da Saúde (MISAU).

Este donativo destina-se à recuperação do Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo (HCM), que sofreu danos significativos devido a um incêndio ocorrido no passado dia 1 de Novembro.

A cerimónia de entrega teve lugar na cidade de Maputo, com a presença do Presidente do Conselho de Administração do INSS, António Viagem Máquina, e do secretário permanente do MISAU, Ivan Manhiça, acompanhado por diversas personalidades do sector, incluindo a directora do HCM, Farida Urci.

Segundo o INSS, esta contribuição faz parte do Programa de Acção Sanitária e Social da instituição, e visa não apenas a reposição dos serviços afectados, como também a melhoria das condições de atendimento e assistência aos pacientes oncológicos.

António Viagem Máquina, no transcorrer da entrega, enfatizou o gesto como uma demonstração de solidariedade da instituição com o sector da saúde, reforçando que o compromisso do INSS vai além da protecção social dos trabalhadores e suas famílias.

A entrega do donativo ocorre num contexto onde a recuperação das infra-estruturas de saúde é urgente, especialmente para assegurar a continuidade dos cuidados especializados a doentes com cancro, que precisam de acompanhamento médico regular.

O incêndio, de grandes proporções, eclodiu na manhã de 1 de Novembro de 2026 e atingiu directamente o Serviço de Oncologia do HCM, uma das principais unidades de referência para o tratamento de doenças oncológicas em Moçambique.