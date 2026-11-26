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Dois jovens, concunhados entre si, encontram-se detidos no Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Boane, província de Maputo, indiciados pelo homicídio de um mototaxista de 26 anos e pelo roubo da sua motorizada, avaliada em cerca de 80 mil meticais.

O crime ocorreu na manhã da passada segunda-feira, nas imediações de um cemitério no bairro Picoco 2. Segundo a versão policial, a dupla terá simulado solicitar uma corrida para atrair a vítima, agredindo-a mortalmente antes de fugir com o veículo, que pretendiam revender por aproximadamente 35 mil meticais.

O porta-voz da PRM na província de Maputo, Cláudio Ngulele, afirmou que os suspeitos integram uma quadrilha e que um deles possui antecedentes criminais por roubo de motorizadas.

Em declarações à imprensa, um dos detidos contestou a versão policial, alegando que conhecia a vítima e que ambos se haviam deslocado ao local para inspeccionar um terreno onde realizaria trabalhos de limpeza, mediante o pagamento combinado de 1.300 meticais.

Segundo o acusado, os dois envolveram-se numa discussão que evoluiu para agressões físicas, durante as quais desferiu golpes com um pau até deixar o mototaxista inconsciente, fugindo em seguida com a motorizada para a residência do concunhado.

Por sua vez, o segundo suspeito negou qualquer envolvimento ou conhecimento prévio do crime, sustentando que apenas recebeu o familiar em casa para uma visita de três dias antes de ambos serem capturados pelas autoridades.