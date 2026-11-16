Maputo entrega insumos agrícolas e aves para apoiar famílias em KaNyaka

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O Governo da Cidade de Maputo procedeu à entrega de insumos agrícolas, pecuários e 1.400 aves a 250 famílias do distrito municipal de KaNyaka, abrangendo as comunidades de Farol, Noge e N’phondje.

Esta iniciativa, liderada pelo Secretário de Estado na Cidade de Maputo, Vicente Joaquim, tem como objectivo mitigar os efeitos do fenómeno El Niño na campanha agrária 2026/2027 e impulsionar a economia local.

Durante uma visita que teve como foco a avaliação do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) para 2026, foram discutidos diversos desafios que afectam a região, incluindo o transporte marítimo, a pesca e o escoamento de produtos agrícolas.

O Secretário de Estado anunciou a disponibilização de dois tractores adaptados para facilitar a circulação na ilha, além de informar que estão a ser exploradas formas de apoio à pesca em alto-mar. A importância da prevenção de queimadas e da segurança pública também foi sublinhada durante a visita.