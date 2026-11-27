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Os moçambicanos que residem na África do Sul poderão renovar o Bilhete de Identidade (BI), passaporte e carta de condução nos novos Centros Pronto, localizados em Pretória e na Cidade do Cabo. Esta iniciativa surge com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços públicos e reduzir os custos associados às deslocações a Moçambique.

A medida insere-se na expansão dos serviços de atendimento ao cidadão moçambicano na diáspora, possibilitando que os utentes iniciem os processos de obtenção e renovação de documentos sem a necessidade de viajar até ao país de origem. Os Centros Pronto serão responsáveis pela recepção e encaminhamento dos pedidos, enquanto a validação e emissão dos documentos permanecem sob a égide do Estado moçambicano, através das instituições competentes.

Esta iniciativa procura atender às dificuldades enfrentadas por milhares de cidadãos moçambicanos na África do Sul, que frequentemente enfrentam elevados custos financeiros e longas deslocações para tratar da documentação oficial no seu país. A abertura dos dois centros representa um compromisso do Presidente da República, Daniel Chapo, em reforçar a assistência aos moçambicanos que vivem no exterior.

Dirigindo-se à diáspora, o Chefe de Estado sublinhou a intenção de assegurar que os cidadãos moçambicanos fora das fronteiras se sintam «protegidos, ouvidos e devidamente representados». Defendeu ainda a disponibilização contínua de serviços para a emissão de documentos nacionais, com o intuito de «encurtar distâncias e facilitar o acesso aos serviços públicos».

O Centro Pronto foi concebido para combinar atendimento presencial assistido com ferramentas digitais, simplificando os procedimentos administrativos e aproximando os serviços estatais dos cidadãos, independentemente de onde residam.

A expansão desta rede de atendimento está prevista para outros destinos com significativa presença da comunidade moçambicana. Para 2027, está planificada a abertura de Centros Pronto em Portugal e no Reino Unido, com o objetivo de mitigar as longas e onerosas deslocações para a obtenção de documentos, ao mesmo tempo que se reforçaram os laços entre Moçambique e a sua diáspora.

(AIM)