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O Senegal foi restituído ao estatuto de campeão do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2025, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter dado provimento, na terça-feira (24), ao recurso apresentado contra a retirada do seu troféu.

A deliberação anula a decisão anterior da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia atribuído o título a Marrocos, apesar de a seleção senegalesa ter vencido os anfitriões por 1-0, após prolongamento, na final disputada em Janeiro, em Rabat.

Antes da sentença final, o processo foi marcado por uma queixa formal da Federação Marroquina de Futebol junto ao TAS, relatando um alegado “incidente” no decorrer do recurso.

Segundo informações citadas pela agência Reuters, a entidade marroquina alegou que o presidente da Federação Senegalesa de Futebol (FSF), Abdoulaye Fall, teria mantido uma conversa telefónica com um dos três juízes do painel arbitral no domingo anterior ao veredicto, acusação que não impediu a decisão favorável ao Senegal.