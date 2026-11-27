Foram publicadas hoje, dia 27 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Oficial de Acesso Humanitário/ Segurança
A Ajuda Popular da Noruega (APN) pretende contratar um/a (1) Oficial de Acesso Humanitário/ Segurança. Saiba mais.
2. Vaga para Operador de Máquinas
A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Operador de Máquinas. Saiba mais.
3. Vaga para Operador da Sala de Controlo OSBL
A Coral FLNG SA pretende recrutar um/a (1) Operador(a) da Sala de Controlo OSBL. Saiba mais.
4. Vaga para Merchant Support North
A Absa pretende recrutar um (1) Merchant Support North. Saiba mais.
5. Vaga para Estagiário de Contabilidade
A Afridev Mati pretende recrutar um (1)/a Estagiário/a de Contabilidade. Saiba mais.
6. Vaga para Superintendente de Produção
A Sanlo Moçambique, Lda., pretende recrutar um (1) Superintendente de Produção. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Consultor para a Revisão Intercalar do Crp Iv
A H2n pretende recrutar um (1) Consultor para a Revisão Intercalar do Crp Iv. Saiba mais.
2. Vaga para Operador(a) de Call Center Sénior
A Recarga Aki procura um(a) Operador(a) de Call Center Sénior. Saiba mais.
3. Vaga para P&C Officer
A World Vision Mozambique pretende recrutar um (1) P&C Officer. Saiba mais.
4. Vaga para Monitoring & Reporting Officer
A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) Monitoring & Reporting Officer. Saiba mais.
5. Vagas para Angariadores de Clientes
A Tmcel está à procura de cento e trinta e um (131) Angariadores de Clientes. Saiba mais.
6. Vaga para Procurement Specialist
A GIZ pretende recrutar um (1) Procurement Specialist. Saiba mais.
7. Vaga para Knowledge Management (KM) Intern
A WWF pretende recrutar um (1) Knowledge Management (KM) Intern. Saiba mais.
8. Vaga para Mechanical Technician – Mobile Equipment
A DP World pretende recrutar um (1) Mechanical Technician – Mobile Equipment. Saiba mais.
9. Vagas para Docentes
A Universidade Licungo torna público que se encontra aberto o concurso público de contratação de mil cento e seis (1.106) Docentes. Saiba mais.
10. Vaga para Pré-Qualificação de Consultores Especializados
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) anuncia a abertura do concurso PRC_2026-PEC-053, destinado à Pré-Qualificação de Consultores Especializados e Celebração de Acordos-Quadro para Prestação de Serviços de Consultoria ao CESC. Saiba mais.
11. Vaga para Oficial de Finanças (Manica-Chimoio)
A Save the Children Internacional (SCI) , uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial de Finanças – (Chimoio-Manica). Saiba mais.
12. Vagas para Desenvolvimento de Candidatos a Gerentes de Campo – Maputo
A PEP Moçambique pretende recrutar Desenvolvimento de Candidatos a Gerentes de Campo. Saiba mais.
13. Vaga para Motorista de Autocarro
A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Motorista de Autocarro. Saiba mais.
14. Vaga para Chefe da Oficina
A Eurotresa pretende recrutar um (1) Chefe da Oficina. Saiba mais.
15. Vaga para Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS)
A UNICEF pretende recrutar um (1) Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS). Saiba mais.
16. Vaga para Oficial Sénior de M&A
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende recrutar um (1) Oficial Sénior de M&A. Saiba mais.
17. Vaga para Gestor/a Senior de Programa Segurança Alimentar e Meios de Subsistência
A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a Senior de Programa Segurança Alimentar e Meios de Subsistência. Saiba mais.
18. Vaga para Oficial de Monitoria, Avaliação, Prestação de Contas e Aprendizagem (MEAL)
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Oficial de Monitoria, Avaliação, Prestação de Contas e Aprendizagem (MEAL). Saiba mais.
19. Vaga para Gestor/a de Aprovisionamento
A Action Contre La Faim pretende recrutar um/a (1) Gestor/a de Aprovisionamento. Saiba mais.
20. Vaga para Gestor/a de Programa de Preparação para Desastres
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Gestor/a de Programa de Preparação para Desastres. Saiba mais.
21. Vaga para Responsável de Armazém
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Responsável de Armazém (m/f). Saiba mais.
22. Vaga para Supervisor de Lubrificação | Mina
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor de Lubrificação | Mina (m/f). Saiba mais.
23. Vaga para Oficial de Produção
A INFARMA – Indústria Farmacêutica, Lda. pretende recrutar um(a) profissional para integrar a sua equipa, na posição de Oficial de Produção. Saiba mais.
24. Vaga para Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator
A McDermott International pretende recrutar um (1) Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator. Saiba mais.
25. Vaga para Assistente de Contabilidade
A EDINTE, Lda. procura um(a) estagiário(a) remunerado(a) para a posição de Assistente de Contabilidade. Saiba mais.
26. Vaga para Diretor de Obra | Rodoviária
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Obra | Rodoviária (m/f). Saiba mais.
27. Vaga para Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento)
A Prohealth, Lda. pretende recrutar um (1) Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento). Saiba mais.
28. Vaga para Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.
29. Vaga para Consultoria
O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.