Flávio Bolsonaro admite não ter provas de fraude eleitoral e diz estar...

Seguir MMO Notícias no Google



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou não possuir provas de fraude nas eleições presidenciais brasileiras, alegando que seria “proibido de investigar” o pleito.

A declaração foi dada em entrevista à emissora norte-americana Fox News, veiculada no domingo (22), na qual o parlamentar voltou a questionar a confiabilidade do sistema electrónico de votação e defendeu a implementação de um registo impresso individual para cada voto, argumentando que o modelo actual impede a recontagem.

Após a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma vantagem de 4,4 milhões de votos, Flávio contestou o resultado e levantou suspeitas sobre a extensão do horário de votação — medida que, no entanto, também havia sido solicitada pelo seu próprio partido, o PL.

Durante a entrevista, o senador direccionou ainda fortes críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), apelando para que seus aliados não apoiem uma eventual reeleição do deputado ao comando da Casa.

Flávio acusou Motta de descumprir a promessa de conceder anistia aos condenados pelos actos de 8 de Janeiro, rejeitando a proposta alternativa aprovada pelos deputados que trata apenas da revisão da dosimetria das penas, por considerar que a redução das condenações não substitui o perdão integral.