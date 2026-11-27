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A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou a neutralização de três dos seis indivíduos supostamente envolvidos em assaltos à mão armada na província do Niassa.

A confirmação foi feita por Osvaldo Mahando, chefe das Relações Públicas do Comando Provincial da PRM no Niassa, que abordou o tema numa conferência de imprensa.

De acordo com Mahando, o grupo estava activo na realização de diversos actos criminosos na região, com especial destaque para os assaltos a residências e a indivíduos envolvidos em actividades de carteira móvel. A neutralização ocorreu após um assalto violento a uma residência de agentes de carteira móvel no distrito de Marrupa, onde as vítimas foram agredidas e os assaltantes conseguiram roubar aproximadamente 400 mil meticais em dinheiro.

Durante a operação policial subsequente, as autoridades conseguiram recuperar uma arma de fogo do tipo AKM, um carregador com 12 munições, bem como uma motorizada e uma viatura que foram supostamente utilizadas pelos criminosos durante as suas incursões.

Mahando revelou ainda que um dos membros do grupo encontra-se hospitalizado no distrito de Cuamba, após ter sofrido ferimentos durante a perseguição realizada pela Polícia.

A PRM continua a intensificar as suas operações para combater a criminalidade na província, bem como assegurar a segurança e tranquilidade da população.