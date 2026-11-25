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Na sequência de um trágico incidente ocorrido na zona dos Pirenéus, um jovem italiano de 29 anos foi encontrado na manhã de segunda-feira, pelas 12h10, nas proximidades da Collado del Diente, durante a sua ascensão ao Pico Posets.

A sua localização foi possível após intensas operações de busca, que se prolongaram por três dias e foram dificultadas pelas adversas condições meteorológicas que afectaram a região.

As operações contaram com a colaboração da Guardia Civil e especialistas do Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha (GREIM) das localidades de Benasque, Jaca e Panticosa. Além disso, a Unidade Aérea de Huesca esteve envolvida nas buscas, utilizando recursos como um cão de busca, um drone, e o sistema de localização Lifeseeker, que se revelaram essenciais para a localização do jovem.

Após ser encontrado, o rapaz foi resgatado e transportado de helicóptero até ao heliporto de Benasque. Posteriormente, foi transferido pelos serviços funerários para o Hospital Provincial em Huesca, na província de Aragão. A Guardia Civil expressou a sua tristeza ao afirmar que “por vezes, infelizmente, um resgate nem sempre termina com boas notícias”.