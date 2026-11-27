Seguir MMO Notícias no Google



As receitas provenientes da exploração de gás na Bacia do Rovuma, durante o exercício económico de 2025, totalizaram 88,13 milhões de dólares norte-americanos (USD), o que equivale a 5.575,99 milhões de meticais.

Este montante foi depositado na Conta de Receitas Transitórias de Petróleo e Gás, conforme estipulado pela Lei do Fundo Soberano.

A revelação foi feita na Assembleia da República pela Ministra das Finanças, Carla Louveira, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2025.

Carla Louveira salientou que, após a aprovação da Lei do Fundo Soberano e de seus regulamentos, o Governo procedeu, em 2025, à primeira repartição das receitas, respeitando os princípios estabelecidos nos referidos instrumentos normativos. Isto inclui as receitas geradas desde 2022, antes da implementação da lei.

Segundo as regras de repartição, 60 por cento das receitas obtidas com o gás são destinados ao Programa Económico e Social e a restante parte de 40 por cento é direccionada para a poupança. Foram transferidos 109,97 milhões de dólares para o Fundo Soberano, reforçando o componente de poupança, enquanto o restante contribuiu para o Orçamento do Estado, destinado ao financiamento de projectos de desenvolvimento, conforme preconizado no Plano Económico e Social e no Orçamento do Estado de 2025.