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A administração do presidente norte-americano, Donald Trump, deverá anunciar nos próximos dias uma revisão das tarifas aduaneiras aplicadas às importações oriundas da China, da União Europeia e de outras 14 economias, conforme noticiado pela agência Associated Press.

O gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos, responsável por estas questões comerciais, está prestes a divulgar os resultados de uma investigação que se prolongou durante vários meses, centrada nos subsídios industriais atribuídos por estas 16 nações. Duas fontes, que preferiram não ser identificadas, revelaram esta informação à agência.

Ainda que a divulgação dos novos planos esteja agendada para breve, as fontes salientaram que o cronograma para a implementação das novas tarifas poderá sofrer adaptações.

As iniciativas que visam impor estas novas taxas, mencionadas anteriormente pela Bloomberg e pelo The Wall Street Journal, fazem parte dos esforços da administração Trump para substituir as tarifas previamente anunciadas no ano passado, que foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal.

As tarifas visam responder a alegações de um excesso de capacidade produtiva nos países visados, argumentando que os subsídios estatais têm permitido uma exportação a preços significativamente inferiores, o que prejudica a competitividade das empresas norte-americanas.

Esta medida representa a segunda fase do esforço da administração Trump para reformular as tarifas inicialmente anunciadas em Abril de 2025, que o Supremo Tribunal invalidou em Fevereiro passado.

No mês de Julho, a Casa Branca já havia imposto tarifas entre 10% e 12,5% a 60 parceiros comerciais, justificando a ação com alegações de que estes não cumpriam as proibições relacionadas a produtos fabricados com trabalho forçado.

A nova decisão evidencia a disposição da administração Trump em continuar a taxar as importações, mesmo após a pesada derrota do Partido Republicano nas recentes eleições intercalares, que foi amplamente atribuída às preocupações dos cidadãos com o aumento do custo de vida num contexto de inflação elevada.

As novas tarifas também poderão desafiar a resposta do Partido Democrata às ações unilaterais de Trump em matéria de imposição de taxas aduaneiras. Embora os democratas tenham a maioria nas duas câmaras do Congresso, Trump detém a capacidade de vetar qualquer proposta legislativa que possa buscar revogar ou modificar as tarifas em questão.