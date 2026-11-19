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A relação entre Lionel Messi e a direcção da Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, atingiu um ponto de ruptura definitiva.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o antigo capitão da seleção notificou judicialmente a entidade para proibir o uso comercial de seu nome, fotografias e material audiovisual.

A medida visa resguardar a reputação do jogador diante das graves investigações judiciais e suspeitas financeiras que envolvem Tapia e o tesoureiro Pablo Toviggino, acusados de estruturar uma rede de empresas no exterior para ocultar recursos destinados aos clubes argentinos.

O desgaste entre o atleta e a cúpula da federação já vinha se acumulando desde a última Copa do Mundo, quando a AFA autorizou um patrocinador a utilizar a imagem de Messi em uma campanha, violando um contrato de exclusividade do jogador com uma marca concorrente norte-americana.

A tensão agravou-se na partida de despedida do craque pela seleção diante do Benin, no Estádio Monumental, marcada por falhas de som, iluminação e erros em um espectáculo de drones.

Após a entidade tentar responsabilizar o River Plate pelos problemas organizativos — versão prontamente desmentida pelo clube —, Messi manteve-se distante da directoria da AFA e participou de um encontro institucional com o presidente do River, Stéfano Di Carlo, onde foi nomeado sócio honorário e doou sua última camisa da seleção ao museu da equipe de Buenos Aires.