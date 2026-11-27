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Moçambique está determinado a intensificar a colaboração com os países ribeirinhos da bacia hidrográfica do Limpopo, com o objectivo de transformar a gestão conjunta dos recursos hídricos em medidas concretas de prevenção e resposta às cheias e secas que afectam as populações, infraestruturas e actividades económicas.

A afirmação foi feita pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, durante a reunião do Conselho de Ministros da Comissão da Bacia Hidrográfica do Rio Limpopo (LIMCOM), realizada hoje na capital moçambicana.

“O nosso país, situado a jusante, está familiarizado com os efeitos devastadores desses fenómenos. Assim, a nossa resposta deve ser regional, antecipatória e baseada em informações fiáveis e decisões concertadas”, sublinhou Rafael.

O governante enfatizou a necessidade de reforçar a coordenação com a África do Sul, Botswana e Zimbabwe, particularmente na partilha de dados hidrológicos, previsão de cheias e na emissão de alertas precoces às comunidades vulneráveis.

Rafael alertou que as alterações climáticas, manifestadas em cheias e secas cíclicas, resultam em perdas de vidas, destruição de infraestruturas, insegurança alimentar e degradação ambiental nos países da bacia. Para ele, é imperativo que a abordagem regional seja capaz de mitigar a vulnerabilidade das populações que habitam esta área.

No âmbito dos esforços de prevenção, Moçambique já instalou três estações hidrométricas na região do Baixo Limpopo, designadamente em Changanine, Mapai e na confluência dos rios Limpopo e Elefantes. Estas infraestruturas visam melhorar a monitorização dos caudais e a capacidade de previsão e aviso prévio ante cheias iminentes.

O ministro destacou também a conclusão e aprovação dos procedimentos de partilha de dados da bacia, salientando que essas iniciativas são fundamentais para assegurar que os alertas cheguem de forma oportuna às autoridades e às comunidades em risco.

Além disso, foi assinalado o início operacional do Sistema de Informação de Gestão do Limpopo (LIMIS), que deverá integrar, de forma progressiva, outras ferramentas tecnológicas para optimizar o acompanhamento dos recursos hídricos.

A reunião, conforme afirmou Rafael, representa uma oportunidade para consolidar a Análise Diagnóstica Transfronteiriça, o Plano de Ação Estratégico e os respetivos Planos de Ação Nacionais. Esses instrumentos visam orientar investimentos e definir responsabilidades entre os países membros.

“Para a elaboração destes materiais, mobilizaram-se cerca de seis milhões de dólares norte-americanos em donativos do Fundo Global para o Ambiente e parceiros, além de contribuições em espécie dos quatro Estados-Membros, estimadas em 24 milhões de dólares”, explicou, evidenciando que o esforço conjunto, avaliado em 30 milhões de dólares, deve gerar resultados palpáveis em segurança hídrica e resiliência climática.

Na fase seguinte, Moçambique considera prioritária a consolidação de um sistema integrado de monitoria, partilha de dados e alerta prévio, visando acelerar investimentos conjuntos que reduzam a vulnerabilidade às cheias e secas e garantir que a conservação ambiental e a participação comunitária sejam componentes fundamentais das intervenções.

A LIMCOM é composta por Moçambique, África do Sul, Botswana e Zimbabwe, países cuja colaboração é vital para a gestão sustentável e coordenada dos recursos hídricos transfronteiriços.