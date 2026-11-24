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Um incêndio de grandes proporções atingiu seis unidades hoteleiras numa estância balnear de Zanzibar, na Tanzânia, obrigando à retirada preventiva de 183 turistas, que foram realojados em segurança noutros estabelecimentos.

Segundo a agência Associated Press, vários trabalhadores dos hotéis ficaram feridos durante o incidente, ocorrido no sábado (21), embora o Ministério do Turismo e do Património de Zanzibar não tenha confirmado oficialmente o número de vítimas.

Segundo as autoridades locais, as chamas tiveram início no Makofi Hotel, situado na praia de Nungwi, no extremo norte da ilha, e alastraram-se rapidamente devido aos ventos fortes e à cobertura de colmo das estruturas. Além dos seis hotéis, o fogo afectou quatro restaurantes e cerca de 40 lojas antes de ser controlado pelos bombeiros após três horas de combate.

A ministra do Turismo e do Património, Nasra Nassor Omar, garantiu que o Governo realizará uma avaliação célere para apurar as causas do sinistro e adoptar as medidas necessárias para proteger o sector turístico, principal motor económico do arquipélago.