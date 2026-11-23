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Um vazamento de monóxido de carbono provocado por uma falha no sistema de aquecimento intoxicou 56 fiéis durante uma missa realizada no domingo (22), em uma capela na cidade de Bad Grönenbach, no sul da Alemanha.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, dezenas de pessoas passaram mal no interior do templo durante a celebração.

Do total de afectados, ao menos 16 vítimas precisaram ser encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento médico, sendo que duas delas foram transportadas de helicóptero. Até o momento, não há registo de pacientes em estado grave.