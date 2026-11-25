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Um grupo de criminosos fez 30 pessoas reféns em um supermercado da rede Éxito, no bairro Castellana, em Cartagena, na Colômbia, informou o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Segundo o mandatário, cinco mulheres já foram liberadas, enquanto as demais vítimas permanecem retidas no estabelecimento desde as 8h no horário local (10h em Brasília). A acção iniciou após uma tentativa frustrada de assalto a um carro-forte que recolheria dinheiro no centro comercial; operadores de câmeras de segurança perceberam a movimentação suspeita e accionaram rapidamente a polícia, levando os suspeitos a se refugiarem no interior da loja.

Forças especializadas da Polícia Nacional da Colômbia, com o apoio do Exército e da Marinha, cercaram o local e conduzem as negociações sob protocolos voltados à preservação da integridade física dos reféns.

Em nota, a rede Éxito afirmou que acompanha a ocorrência e segue integralmente as orientações das autoridades competentes, enquanto o prefeito de Cartagena, Dumek Turbay, confirmou a coordenação conjunta entre o município e as forças de segurança. O episódio ocorre menos de 24 horas após um atentado com carro-bomba na cidade de Villavicencio, que deixou 23 feridos e destruiu edifícios e veículos.