A cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, foi alvo de ataques aéreos com drones na quarta-feira, resultando em tragédia com quatro mortos e nove feridos, conforme reportado pelas autoridades locais.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou fortemente os ataques, revelando que uma das investidas perpetradas pelas forças russas ocorreu após a chegada de equipas de socorro e da polícia ao local.
Zelensky qualificou o incidente como “um ataque brutal e deliberado, dirigido directamente contra as pessoas, contra a própria vida”. O líder ucraniano enfatizou que tal ação revela as intenções reais da Rússia e a forma como o país encara os esforços diplomáticos em curso.
Numa mensagem veiculada nas redes sociais, Zelensky reiterou o apelo por um aumento da pressão internacional sobre a Rússia. O presidente argumentou que, na ausência de um apoio significativo à Ucrânia, Moscovo não teria motivos genuínos para mitigar as hostilidades e buscar a paz.
“Quem deseja negociar a paz não intensifica a matança”, afirmou o presidente, em contexto relacionado com os recentes ataques a Odessa.