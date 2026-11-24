Naufrágio na Nigéria provoca pelo menos 24 mortos durante viagem para um...

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Pelo menos 24 pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação que transportava passageiros para uma cerimónia fúnebre no sul da Nigéria.

O acidente ocorreu na sexta-feira (20), no estado de Bayelsa, quando o barco realizava a travessia entre as comunidades de Ayama e Ukubie, onde decorreria o funeral.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA), as equipas de socorro mantiveram as operações de busca e conseguiram resgatar 24 sobreviventes, que receberam assistência médica, não tendo sido divulgado o número exacto de passageiros a bordo nem de eventuais desaparecidos.

Investigações preliminares apontam que a embarcação sofreu uma falha mecânica durante o percurso.

Segundo relatos policiais citados pela imprensa internacional, os passageiros solicitaram ao operador que dirigisse o barco para a margem diante dos problemas técnicos, pedido que terá sido recusado antes de o barco virar. Após o naufrágio, o operador fugiu do local e o gerente da embarcação foi detido pelas autoridades.

Em comunicado, a NEMA manifestou solidariedade às famílias das vítimas e ao governo de Bayelsa, assegurando a continuidade da coordenação dos trabalhos de resgate.