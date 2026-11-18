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O papa Leão XIV foi atingido na região próxima ao olho direito por um terço arremessado por um fiel durante uma visita à Base Aérea de Las Palmas, em Lima, no Peru. Apesar do impacto, o pontífice não sofreu ferimentos.

O incidente ocorreu enquanto o líder religioso percorria a multidão no papamóvel, momentos antes de celebrar a missa de despedida que encerra sua viagem apostólica de 12 dias pela América do Sul, após a qual retorna a Roma, na Itália.

O arremesso de objectos pessoais em direcção ao veículo papal é uma prática recorrente entre peregrinos durante viagens internacionais, na expectativa de que os itens sejam abençoados.