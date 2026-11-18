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O internacional moçambicano Geny Catamo viu a sua cotação financeira disparar e, actualmente, ocupa a posição de segundo jogador mais valioso do Sporting Clube de Portugal.

Segundo a plataforma “Transfermarkt”, especializada em transferências e avaliações de jogadores, o valor de mercado do extremo moçambicano está estimado em 35 milhões de euros, um aumento significativo face aos 25 milhões anteriormente registados.

Segundo o jornal Desafio, Geny Catamo encontra-se apenas atrás do defesa-esquerdo uruguaio Maxi Araújo, avaliado em 40 milhões de euros. O jogador moçambicano supera assim figuras como o avançado colombiano Luis Suárez, cotado em 30 milhões, e o médio-ofensivo uruguaio Rodrigo Zalazar, também na mesma faixa de preço.

Na I Liga Portuguesa, Catamo divide a oitava posição de valoração com o capitão da sua equipa, Gonçalo Inácio, que igualmente tem uma avaliação de 35 milhões de euros. Esta lista inclui ainda outros três jogadores com o mesmo valor, a saber, o médio espanhol Gabi Veiga, do FC Porto, o defesa-central Tomás Araújo, do Benfica, e o avançado Vangelis Pavlidis, também do clube benfiquista.

O médio dinamarquês Victor Froholdt, do FC Porto, lidera a tabela de jogadores mais valiosos, avaliado em 50 milhões de euros. Entre os que se encontram na faixa dos 40 milhões estão o extremo argentino Gianluca Prestianni, o norueguês Andreas Schjelderup, ambos do Benfica, além de Samu Aghehowa, avançado espanhol do FC Porto, e os defesa-centrais Jakub Kiwior e Diogo Costa.

A ascensão de Geny Catamo no universo do Sporting não é surpresa, considerando os seus desempenhos destacados tanto na seleção nacional de Moçambique como na sua equipa. Na época passada, o jogador terminou com um recorde de oito golos, superando os sete e seis apontados nas temporadas anteriores.

Desde a sua estreia em Dezembro de 2021, no jogo contra o Portimonense, o atleta de 24 anos tem conquistado o seu espaço no plantel “leonino”, após períodos de empréstimo ao Guimarães e ao Marítimo. O seu retorno em Agosto deste ano marcou o início de uma nova fase na sua carreira, consolidando-se como uma das principais estrelas do Sporting.