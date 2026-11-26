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O Tribunal Administrativo da província da Zambézia decidiu anular as ordens de transferência de 12 professores, emitidas pelos Serviços Distritais de Educação de Alto Molócuè.

Esta acção judicial foi motivada pela contestação dos docentes, que consideraram as transferências sem fundamentação plausível e em desacordo com os procedimentos legais estabelecidos.

De acordo com uma notícia publicada no portal Ikweli, um dos representantes dos professores revelou que a decisão do tribunal valida as preocupações manifestadas pelos docentes quanto à falta de critérios claros e procedimentos adequados utilizados pelas autoridades de Educação.

O representante apelou à reposição dos direitos dos professores afectados, afirmando: “Desde o início, ficou claro que essa transferência não tinha finalidade de benefício público, mas de alimentar alguns interesses pessoais, ou seja, de vingança contra os funcionários.”

O docente também exigiu a compensação por prejuízos financeiros, mencionando que a transferência resultou na ocorrência de faltas injustificadas e descontos salariais, incluindo a suspensão dos vencimentos referentes ao mês de Setembro. “Houve danos morais e económicos”, acrescentou.

O receio de que a decisão judicial não seja respeitada por parte das autoridades distritais também foi expresso, sendo que a situação pode afectar cerca de 30 professores, alguns dos quais relutam em reclamar devido ao medo de represálias. Horácio Serrano Gubudo, secretário provincial da Associação Nacional dos Professores (ANAPRO) na Zambézia, afirmou que as transferências tiveram motivações políticas e visavam desencorajar os docentes na defesa dos seus direitos.

Gubudo criticou a gestão da Educação, pedindo que as instituições públicas não sejam tratadas como propriedade de nenhuma entidade política, reforçando que a educação deve ser abordada de forma técnica.

O secretário da ANAPRO considerou a decisão do tribunal como um passo positivo para a reposição da legalidade, enfatizando a necessidade de compensação pelos danos sofridos pelos professores envolvidos nas transferências.