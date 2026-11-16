Foram publicadas hoje, dia 16 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Deputy Construction Manager Marine
A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy Construction Manager Marine. Saiba mais.
2. Vaga para Supply Chain Early Warning Expert
A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Supply Chain Early Warning Expert. Saiba mais.
3. Vaga para Fiel de Armazém
A Team Construções pretende recrutar um (1) Fiel de Armazém. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Oficial de Compliance
A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Oficial de Compliance. Saiba mais.
2. Vaga para Responsável de Concursos
A CFAO Mobility Mozambique, Lda., distribuidor oficial das marcas Toyota, Hino e Suzuki, pretende contratar um (1) Responsável de Concursos. Saiba mais.
3. Vaga para Manager Wells, Roads And Cpf Assets
A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.
4. Vaga para Supervisor da Linha do Cliente
O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Supervisor da Linha do Cliente. Saiba mais.
5. Vaga para Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.
6. Vaga para Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um (1) Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo. Saiba mais.
7. Vaga para Contabilista
A Confiança Seguros pretende recrutar um (1) Contabilista. Saiba mais.
8. Vaga para Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba)
A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba). Saiba mais.
9. Vaga para Enfermeira
A DKT Mozambique pretende recrutar uma (1) Enfermeira. Saiba mais.
10. Vaga para Driver
A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.
11. Vaga para Chief of Party – FFP (Maputo)
A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.
12. Vaga para Técnicos de Acesso IP
A Movitel, S.A., através do Departamento de IP, pretende recrutar dois (2) Técnicos para a área de Acesso IP. Saiba mais.
13. Vaga para Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede
A EMOSE procura um (1) Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede. Saiba mais.
14. Vaga para Program Manager I, Emergency and Recovery
A Catholic Relief Services (CRS) pretende recrutar um (1) Program Manager I, Emergency and Recovery. Saiba mais.
15. Vaga para Consultoria
O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.
16. Vaga para Coordenador/a Provincial – Gaza
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um/a (1) Coordenador/a Provincial – Gaza. Saiba mais.
17. Vaga para Gestor/a Provincial de Programas
A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Gestor/a Provincial de Programas para diversas províncias de Moçambique, especificamente Cabo Delgado. Saiba mais.
18. Vaga para Motorista
A EMS PHARMA, Lda., empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos e de saúde, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.
19. Vagas para Motorista de Aplicativo
Empresa individual no ramo de transporte de passageiros pretende contratar Motorista de Aplicativo para integração imediata na sua estrutura operacional em Maputo/Matola. Saiba mais.