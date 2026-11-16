Vagas de emprego do dia 16 de Novembro de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 16 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy Construction Manager Marine. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Supply Chain Early Warning Expert. Saiba mais.

A Team Construções pretende recrutar um (1) Fiel de Armazém. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Africa Global Logistics (AGL) pretende recrutar um (1) Oficial de Compliance. Saiba mais.

A CFAO Mobility Mozambique, Lda., distribuidor oficial das marcas Toyota, Hino e Suzuki, pretende contratar um (1) Responsável de Concursos. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.

O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Supervisor da Linha do Cliente. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um (1) Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo. Saiba mais.

A Confiança Seguros pretende recrutar um (1) Contabilista. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba). Saiba mais.

A DKT Mozambique pretende recrutar uma (1) Enfermeira. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.

A Movitel, S.A., através do Departamento de IP, pretende recrutar dois (2) Técnicos para a área de Acesso IP. Saiba mais.

A EMOSE procura um (1) Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede. Saiba mais.

A Catholic Relief Services (CRS) pretende recrutar um (1) Program Manager I, Emergency and Recovery. Saiba mais.

O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um/a (1) Coordenador/a Provincial – Gaza. Saiba mais.

A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Gestor/a Provincial de Programas para diversas províncias de Moçambique, especificamente Cabo Delgado. Saiba mais.

A EMS PHARMA, Lda., empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos e de saúde, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.

Empresa individual no ramo de transporte de passageiros pretende contratar Motorista de Aplicativo para integração imediata na sua estrutura operacional em Maputo/Matola. Saiba mais.